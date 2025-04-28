Крупную нарколабораторию обнаружили в Нижегородской области
В Нижегородской области заключили под стражу причастного к нарколаборатории
В Нижегородской области сотрудники УФСБ РФ пресекли работу подпольной нарколаборатории и задержали одного из причастных к ее деятельности, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Оперативники задержали подозреваемого с поличным.
В ходе обысков было изъято большое количество запрещенных веществ: более 35 кг синтетических наркотиков, свыше 600 литров химических реактивов и прекурсоров, необходимых для их изготовления, а также специализированное оборудование.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант помещен под стражу.