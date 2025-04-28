Крупную нарколабораторию обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области заключили под стражу причастного к нарколаборатории

В Нижегородской области сотрудники УФСБ РФ пресекли работу подпольной нарколаборатории и задержали одного из причастных к ее деятельности, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.