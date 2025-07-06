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В Дагестане несовершеннолетнего отправили под арест за подготовку теракта

В Дагестане открыли уголовное дело о покушении на теракт в Буйнакске против подростка. Жителя региона арестовали, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным УФСБ и ЦПЭ МВД по региону открыли уголовное дело по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение теракта»). Согласно информации силовиков, подросток собирался совершить это преступление в Буйнакске.

В июле 2025 года молодой человек получил самодельное взрывное устройство. Однако совершить теракт не смог — его задержали силовики.

Несовершеннолетнего заключили под стражу.

Ранее троих подростков арестовали в Калининграде. Они пытались совершить теракт на железной дороге.