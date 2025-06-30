Троих подростков арестовали в Калининграде за попытку теракта на железной дороге

В Калининграде задержали троих несовершеннолетних по подозрению в попытке совершения теракта на железной дороге. Согласно информации из Telegram-канала Калининградского областного суда, в отношении молодых людей была выбрана строгая мера пресечения, сообщает ФедералПресс .

«В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 августа 2025 года», — указано в официальном сообщении.

По данным следствия, подростки пытались поджечь батарейный шкаф входного светофора — важный элемент инфраструктуры, от которого зависит безопасность железнодорожного движения. Повреждение этого оборудования могло спровоцировать серьезные аварии. Однако преступникам не удалось довести свой план до конца, и они скрылись с места преступления.