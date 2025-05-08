Крупнейший воздушный бой: 125 истребителей воевали на границе Индии и Пакистана

CNN: 125 истребителей вели бой больше часа на границе Индии и Пакистана

В индийско-пакистанском конфликте был поставлен новый рекорд — между ВВС обеих стран завязался крупнейший воздушный бой в истории. 125 истребителей сражались друг против друга больше часа рядом с границей Индии и Пакистана, сообщают « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на материал CNN.

Истребители обеих стран стреляли в противника, находясь на своей территории. За ее пределы солдаты не залетали.

Обмен ракетными ударами проводился, в том числе на огромных расстояниях — около 160 километров. Воздушный бой оказался одним из наиболее великих и продолжительных в новейшей истории военной авиации, отмечает автор CNN.

Ранее Пакистан нанес удар по штабу индийского батальона. Объект был уничтожен.