Крупнейший воздушный бой: 125 истребителей воевали на границе Индии и Пакистана
CNN: 125 истребителей вели бой больше часа на границе Индии и Пакистана
Фото - © Нина Падалко/РИА Новости
В индийско-пакистанском конфликте был поставлен новый рекорд — между ВВС обеих стран завязался крупнейший воздушный бой в истории. 125 истребителей сражались друг против друга больше часа рядом с границей Индии и Пакистана, сообщают «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на материал CNN.
Истребители обеих стран стреляли в противника, находясь на своей территории. За ее пределы солдаты не залетали.
Обмен ракетными ударами проводился, в том числе на огромных расстояниях — около 160 километров. Воздушный бой оказался одним из наиболее великих и продолжительных в новейшей истории военной авиации, отмечает автор CNN.
Ранее Пакистан нанес удар по штабу индийского батальона. Объект был уничтожен.