Пакистан нанес удар по штабу индийского батальона
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Штаб батальона армии Индии уничтожен благодаря удару Пакистана, об этом заявил директор управления общественных связей министерства обороны Пакистана генерал Ахмед Чаухдри, пишет ТАСС.
«Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире», — заявил Чаудхри.
Пакистанские солдаты ударили по военным постам Индии в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбили пять индийских истребителей, которые обстреливали исламскую республику, в результате чего погибли 26 пакистанцев. Еще 46 жителей Пакистана получили травмы различной степени тяжести.
По официальным данным министерства обороны Индии, в ночь на 7 мая индийские военные провели операцию «Синдур», направленную на ликвидацию террористической инфраструктуры, в том числе в Пакистане.
Ранее сообщалось, что из-за атаки Пакистана на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли семь человек. Еще 35 человек получили травмы различной степени тяжести.