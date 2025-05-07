Пакистан нанес удар по штабу индийского батальона

«Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире», — заявил Чаудхри.

Пакистанские солдаты ударили по военным постам Индии в кашмирских районах Чхатри, Джура и Сарлия, а также сбили пять индийских истребителей, которые обстреливали исламскую республику, в результате чего погибли 26 пакистанцев. Еще 46 жителей Пакистана получили травмы различной степени тяжести.

По официальным данным министерства обороны Индии, в ночь на 7 мая индийские военные провели операцию «Синдур», направленную на ликвидацию террористической инфраструктуры, в том числе в Пакистане.

Ранее сообщалось, что из-за атаки Пакистана на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли семь человек. Еще 35 человек получили травмы различной степени тяжести.