Пакистан нанес жесткий удар по Индии, есть погибшие

Reuters: после ударов Пакистана на линии контроля погибли семь человек

Семеро умерли, 35 человек были ранены из-за атаки Пакистана на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Reuters.

До этого армия Индии писала о том, что три мирных жителя умерли из-за атаки вооруженных сил Пакистана. Удар пришелся по линии контроля в Джамму и Кашмире.

Минобороны Индии в ночь на 7 мая начали военную операцию «Синдур». Они атаковали девять целей в Пакистане. Страна дала ответ, между сторонами завязались боевые действия.

Ранее Geo TV сообщало, что после ударов авиации Индии, в Пакистане погибли восемь человек. 35 были ранены.