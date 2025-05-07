Пакистан заявил о возмездии после авиаударов Индии

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В результате ударов индийской авиации по территории Пакистана погибли восемь человек, еще 35 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Geo TV.

В ответ пакистанские военные сообщили о сбитии пяти индийских истребителей, включая два современных Rafale, что может стать самой крупной потерей ВВС Индии за последние годы.

Пакистанские СМИ публикуют кадры обломков, утверждая, что это доказательство уничтожения индийской авиатехники.

В Дели пока не подтвердили потерю самолетов, настаивая, что удары были направлены исключительно против террористических объектов.

Ранее Индия и Пакистан начали военные действия в приграничной зоне.