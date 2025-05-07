Исламабад грозит жестким ответом на удары Индии
Премьер-министр Пакистана принял решение о срочном созыве Совета национальной безопасности после индийских авиаударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал GEO TV.
«Наша страна обладает полным правом и возможностями дать сокрушительный ответ», — подчеркнул премьер-министр Шахбаз Шариф в соцсети Х.
Политик назвал нападение Индии «актом войны», не уточняя конкретные сроки и формы возможного ответного удара.
Параллельно власти пакистанской провинции Пенджаб ввели режим чрезвычайного положения, о чём сообщает Reuters.
Это решение принято на фоне ударов Индии по Пакистану, сообщений о сбитых индийских истребителях, пострадавших среди мирного населения.
Международные наблюдатели отмечают, что созыв Совета национальной безопасности свидетельствует о переходе конфликта в критическую фазу. Ранее подобные заседания предшествовали масштабным военным операциям Пакистана.