Исламабад грозит жестким ответом на удары Индии

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Премьер-министр Пакистана принял решение о срочном созыве Совета национальной безопасности после индийских авиаударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал GEO TV.

«Наша страна обладает полным правом и возможностями дать сокрушительный ответ», — подчеркнул премьер-министр Шахбаз Шариф в соцсети Х.

Политик назвал нападение Индии «актом войны», не уточняя конкретные сроки и формы возможного ответного удара.

Параллельно власти пакистанской провинции Пенджаб ввели режим чрезвычайного положения, о чём сообщает Reuters.

Это решение принято на фоне ударов Индии по Пакистану, сообщений о сбитых индийских истребителях, пострадавших среди мирного населения.

Международные наблюдатели отмечают, что созыв Совета национальной безопасности свидетельствует о переходе конфликта в критическую фазу. Ранее подобные заседания предшествовали масштабным военным операциям Пакистана.