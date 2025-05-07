Пакистан сообщил о потерях индийских ВВС
Пакистан сбил два индийских истребителя Rafale
Пакистанский телеканал Samaa распространил заявление о двух сбитых индийских истребителях Rafale в приграничном районе Бахавалпура, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, самолеты были перехвачены после нарушения воздушной границы Пакистана.
«Радиолокационные системы зафиксировали несанкционированное вторжение, после чего силы ПВО предприняли действия по стандартным протоколам», — утверждают источники телеканала.
В подтверждение этих данных Samaa опубликовала фотографию, предположительно демонстрирующую обломки сбитого самолета.
Этот инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений Индии и Пакистана после недавних взаимных ракетных ударов и введения Пакистаном временного запрета на полеты в своем воздушном пространстве.