Кроссовер протаранил «скорую помощь» в Кировской области, шестеро пострадали

В Кирово-Чепецке произошла авария с участием машины скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области уже начали разбираться в обстоятельствах случившегося.

Предварительно известно, что авария произошла днем 6 января около 13:30 по московскому времени. Машина скорой помощи и автомобиль марки Kia Sorento столкнулись на пересечении трех улиц — 60-летия Октября, Володарского и Школьной.

Медицинская машина ехала через перекресток на красный свет, но с включенными спецсигналами — мигалками и сиреной. Именно в этот момент произошло столкновение с кроссовером.

Предварительно известно о шести пострадавших. Среди них — водитель машины скорой помощи и медработник, находившийся в салоне. Также травмы получили четверо человек, которые ехали в Kia Sorento.

Правоохранительные органы начали разбирательство в связи с произошедшей аварией. По завершении всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.

