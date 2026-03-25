Крокодил напал на девочку на Шри-Ланке, ребенок погиб

На Шри-Ланке крокодил напал на девятилетнюю девочку во время купания в пруду. Ребенка нашли спустя четыре часа, спасти его не удалось, сообщает «Царьград» .

Все произошло 19 марта. По данным издания Hiru News, девочка пришла к пруду вместе с бабушкой и зашла в воду, где на нее напал крокодил. Хищник схватил ребенка и утащил под воду.

На место происшествия начали приходить жители ближайших деревень. Они сообщили о случившемся в полицию и в службу охраны дикой природы.

Поиски продолжались около четырех часов. В операции участвовали полицейские и добровольцы. Девочку обнаружили живой и доставили в больницу, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Врачи не смогли спасти ребенка.

