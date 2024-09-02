Крик о помощи: москвич в трусах запрыгнул на машину и попросил вызвать скорую

В Москве мужчина в одних трусах запрыгнул на автомобиль и попросил его спасти

В Москве мужчина в один трусах запрыгнул на капот чужой машины и потребовал, чтобы водитель вызвал скорую помощь, так как ему якобы кто-то угрожает. Об этом сообщает Газета.ру .

Инцидент очевидцы сняли на камеру, и он попал в соцсети. Владелец автомобиля попросил слезть хулигана, но тот ударил рукой по лобовому стеклу и убежал.

До этого в столице злоумышленники подожгли автомобиль класса люкс BMW X7. Один из троих преступников снимал происходящее на смартфон, другой облил лобовое стекло зажигательной смесью, а третий поджег.

Машина полностью выгорела, владелец получил ущерб не менее 6 млн рублей. Также повреждены автомобили, припаркованные вблизи места происшествия. Заведено уголовное дело.