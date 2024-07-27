Кричал «мама!»: момент похищения мужчиной сына в Ленобласти попал на видео

В Ленобласти мужчина вырвал из рук жены их общего ребенка и похитил его

В Ленинградской области 34-летний мужчина выкрал 2-летнего сына у своей жены, с которой сейчас разводится, сообщает Life.ru .

Инцидент произошел в Новосаратовке в тот момент, когда женщина гуляла с ребенком. Ее супруг вместе со знакомой набросился на потерпевшую, вырвал мальчика, запихнул его в машину и уехал. Малыш лишь успел вскрикнуть «мама!». Момент похищения попал на видео.

В данный момент идет бракоразводный процесс между Александром и Марией, вместе они не живут. Женщина рассказала, что ее мужу ребенок не интересен — тот не видится с ним. Но 22 июля мужчине захотелось «навестить» сына, чтобы его украсть.

Мария обратилась за помощью к правоохранителям, но мальчика пока так и не нашли.

Женщина заявила, что в сентябре сможет увидеть Александра в суде. Там пройдет рассмотрение исков о разводе, лишении его родительских прав и даже педофилии — Мария подозревает в этом своего супруга из-за странных фото, которые он делал с сыном.