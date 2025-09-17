Красноярцу выписали штраф за радугу* на обложке добавленной в VK песни

Железнодорожный райсуд Красноярска оштрафовал 20-летнего жителя города Егора Д. за демонстрацию экстремистской символики по части 1 статьи 20.3 КоАП России. Об этом сообщают « Осторожно, новости ».

Работник центра «Э» во время проверки социальных сетей молодого человека обнаружил на его странице в социальной сети VK ряд аудиозаписей, которые можно считать правонарушением. На обложках песен были размещены символы свастики и «радужный флаг»*. Последний суд классифицировал, как символ ЛГБТ*.

Штраф был выписан из-за песен двух андерграунд-коллективов «Тяжелая Атлетика» — «По фанку» и «Джекпот». Обложка альбома «Инъекция» — оммаж на Pink Floyd. Однако вместо призмы свет на радугу* разбивает шприц.

Во время суда житель Красноярска признал вину. К заседанию мужчину подключили по видеосвязи. В этот момент он сидел в СИЗО в связи с обвинением в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (статье 30 части 3, статье 228.1 части 4 пункт «г» УК РФ).

За демонстрацию экстремисткой символики Егору Д. выписали штраф в размере 1 тыс. рублей.

*Международная организация ЛГБТ внесена Росфинмониторингом в перечень террористов, экстремистов, а также запрещена в РФ.