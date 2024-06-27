КПРФ: нижегородские дети сожгли бюст Ленина из-за Украины

На днях подростки из поселка Тоншаево (Нижегородская область) подожгли памятник Владимиру Ленину. Первый секретарь комитета нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров считает, что произошедшее связано с антироссийской деятельностью на Украине, сообщает pravda-nn.ru .

В компартии прокомментировали инцидент утверждением, что «пособники нацистов» пытались «дискредитировать великие достижения советского общества». По словам Егорова, для поиска «заказчиков» поджога памятника он обратился в полицию и прокуратуру.

«Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Егоров.

По данным пресс-службы нижегородского главка МВД России, пожар на памятнике устроили четыре мальчика в возрасте от 8 до 13 лет. Один из них поджег венок около бюста Ленина, после чего попытался погасить огонь ногами, но старания не увенчались успехом. Далее подростки скрылись с места пожара.

На допросе дети признались, что не хотели осквернять мемориал.

Родители юных нижегородцев были привлечены к административной ответственности. Информацию о произошедшем направят в комиссию по делам несовершеннолетних.