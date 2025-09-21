Коуч по финансам из Сочи обманула женщин на 20 млн рублей и исчезла
Фото - © Telegram-канал Baza
Женского финансового коуча из Сочи в Краснодарском крае обвинили в обмане десятков клиенток. Она заявляла, что ученицы получат огромный доход и станут богатыми, но собрала около 20 млн рублей и исчезла, сообщает Baza.
На действия Марии С. пожаловались около 20 россиянок. Женщина — коуч по личностному росту. Также она заявляла, что является успешным трейдером.
Мария С. обещала обучить клиенток тому, как получать высокий доход. Но просила перечислить средства в пользование.
Женщины переводили ей от 500 тыс. до семи млн рублей. Обманутые массово писали заявления в полицию. Однако там им сказали подавать иск в суд.
Только нескольким женщинам удалось выиграть дела. Им Мария обязана вернуть средства.
Однако женщина не следует решению суда. Она и дальше продолжает обманывать доверчивых женщин.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.