сегодня в 17:19

Коуч по финансам из Сочи обманула женщин на 20 млн рублей и исчезла

Женского финансового коуча из Сочи в Краснодарском крае обвинили в обмане десятков клиенток. Она заявляла, что ученицы получат огромный доход и станут богатыми, но собрала около 20 млн рублей и исчезла, сообщает Baza .

На действия Марии С. пожаловались около 20 россиянок. Женщина — коуч по личностному росту. Также она заявляла, что является успешным трейдером.

Мария С. обещала обучить клиенток тому, как получать высокий доход. Но просила перечислить средства в пользование.

Женщины переводили ей от 500 тыс. до семи млн рублей. Обманутые массово писали заявления в полицию. Однако там им сказали подавать иск в суд.

Только нескольким женщинам удалось выиграть дела. Им Мария обязана вернуть средства.

Однако женщина не следует решению суда. Она и дальше продолжает обманывать доверчивых женщин.

