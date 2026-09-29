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Кот Мучизе не пустил четырех грабителей в квартиру хозяев в Стамбуле

В Стамбуле восьмилетний кот Мучизе помешал четырем женщинам проникнуть в квартиру, пока хозяев не было дома, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел 24 сентября в районе Кючюкчекмедже. По сведениям СМИ, женщины вскрыли дверь квартиры семьи Дада. Предположительно, до этого они совершили кражу в другом жилье.

Мучизе бросился к двери и отбивался лапами. По словам хозяйки кота, женщины пытались войти около 45 минут. Они надели перчатки и пробовали оттолкнуть питомца ногами, но в итоге ушли, пишет Haber7.

«Я очень ему благодарна. Он действительно защитил наш дом», — поделилась хозяйка Мучизе.

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