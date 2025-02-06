Косметолог без образования испортила здоровье подмосковных жительниц

В средствах массовой информации появилась информация о том, что одна из жительниц Подмосковья предоставляет услуги в этой сфере, несмотря на отсутствие специального образования. Это обстоятельство стало причиной возникновения проблем со здоровьем у ряда ее клиентов.

По имеющимся данным, она занимается предпринимательской деятельностью. Существует вероятность, что у нее есть собственная студия или салон красоты. В настоящее время уточняется название ее организации.

В отношении указанной личности возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится под контролем Центрального аппарата Следственного комитета России.