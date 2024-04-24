Кошмарят весь поселок: жительницу Подмосковья и ее питомца едва не порвали алабаи

В подмосковном коттеджном поселке Русавкино-Заречное два алабая набросились на женщину, которая прогуливалась со своим лабрадором. Собаки прокусили хозяйке руку и серьезно ранили ее питомца, сообщает kp.ru .

Когда местная жительница заметила разъяренных алабаев, она попыталась укрыться на ближайшем участке. Но уйти от крупных псов не удалось: животные покусали женщину и ее лабрадора. На помощь пострадавшей пришли владельцы участка.

В ветклинике искусанную собаку прооперировали. Ей придется лечиться антибиотиками и обезболивающими.

После случившегося женщина обратилась в полицию, где ей сказали, что на двух алабаев из Русавкина-Заречного уже неоднократно жаловались. Позже пострадавшая отправилась на встречу с хозяином агрессивных псов, который явно не переживал о произошедшем.

«Был настроен агрессивно, будто это он пострадал. Тут же заявил, что денег не даст. А причем здесь деньги? Собаки агрессивные, владелец с ними ничего не делает», — сказала жительница поселка.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.