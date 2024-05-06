Грузовой самолет доставил военную технику и гуманитарную помощь из России в Нигер, пишет РИА Новости со ссылкой на RTN.

Авторы публикации утверждают, что Москва продолжает наращивать сотрудничество с африканской страной. Третий российский грузовой рейс включал военную технику и большое количество продуктов первой необходимости для местного населения.

«В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер», — рассказал собеседник агентства.

Ранее американские вооруженные силы объявили повышенную боеготовность на фоне размещения россиян в Нигере. При этом немецкие и итальянские военные спокойно себя ведут и даже совершают утренние пробежки вблизи бойцов ВС РФ.