Немецкий Rheinmetall пообещал Киеву сверхдальнобойные снаряды

Оборонный концерн из ФРГ Rheinmetall пообещал поставить Украине «сотни тысяч» артиллерийских снарядов в течение 2024 года, заявил глава компании Армин Паппергер в беседе с Handelsblatt, пишет РИА Новости .

«В этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину „сотни тысяч выстрелов“. В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров», — сказано в публикации.

Паппергер считает, что артиллерия «меняет правила игры».

Отмечается, что Rheinmetall приступил к строительству в Германии артиллерийского завода и созданию в Литве нового производственного предприятия. Также планируется возведение завода на Украине.

Rheinmetall стал одним из крупнейших европейских производителей военной техники. Повышение спроса на фоне украинского конфликта принесло компании «особую выгоду», сказано в ежегодном докладе концерна.