Корреспондент РИА Новости пострадал во время митинга оппозиции в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе разгона силовиками митинга оппозиции у парламента в Тбилиси, когда спецназ применил водомет, сообщает агентство .

По словам пострадавшего, спецназ применил водомет после «предупредительного сигнала». С другой стороны включили еще один водомет, под струю которого попал журналист.

Корреспонденту обожгло руки, лицо и шею.

Во время столкновений в Тбилиси перед зданием парламента пострадали три сотрудника МВД.

Ранее сообщалось, что возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.