Корабль из Приморска сообщил о бедствии рядом с Йеменом после взрыва
Двигавшийся из порта в Приморске танкер подал сигнал бедствия неподалеку от берегов Йемена. По данным ресурса UK Maritime Trade Operations, судно шло под флагом Камеруна, сообщает «Фонтанка».
Корабль был поврежден неидентифицированным боеприпасом. После этого случился взрыв, начался пожар.
Сигнал бедствия был подан в 110 километрах южнее йеменского города Ахвал. Члены экипажа попросили помочь им. Также они сообщили, что уйдут с корабля.
В заливе организовали поисково-спасательную операцию. Танкер должен был прибыть в Вадинар в Индии.
