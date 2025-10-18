сегодня в 16:03

Корабль из Приморска сообщил о бедствии рядом с Йеменом после взрыва

Двигавшийся из порта в Приморске танкер подал сигнал бедствия неподалеку от берегов Йемена. По данным ресурса UK Maritime Trade Operations, судно шло под флагом Камеруна, сообщает « Фонтанка ».

Корабль был поврежден неидентифицированным боеприпасом. После этого случился взрыв, начался пожар.

Сигнал бедствия был подан в 110 километрах южнее йеменского города Ахвал. Члены экипажа попросили помочь им. Также они сообщили, что уйдут с корабля.

В заливе организовали поисково-спасательную операцию. Танкер должен был прибыть в Вадинар в Индии.

