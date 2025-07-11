Корабль «Баргузин» протаранил буксир во время спуска на воду в Иркутске

Новый круизный лайнер «Баргузин» протаранил буксир во время спуска на воду. Корабль 11 июля сошел со стапелей в Иркутске, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Длина судна — 87 метров. Во время спуска на воду, видимо, из-за ошибки в расчетах, корабль протаранил маленький буксир.

Особых последствий не было. Корабль поплыл дальше.

«Баргузин» — туристический круизный лайнер. На нем будут возить путешественников в дальние туристические локации на Байкале.

Лайнер может вместить 144 человека в каютном варианте и 200 в прогулочном. Внутри есть разные виды развлечений, а также ресторан и зал для занятий спортом.