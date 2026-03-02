Концерт отменен, пострадали люди: популярная певица попала в ДТП

Популярная певица из Уфы Гульназ Асаева попала в серьезную аварию. Она и еще несколько человек получили травмы. Концерты артистки пришлось отменить, сообщает UFA1.RU .

Авария произошла 28 февраля в Белебеевском районе — столкнулись автомобили JAC и Hyundai Solaris. Пострадали четыре человека — по двое из каждой машины, их госпитализировали.

Директор артистки подтвердил эту информацию, но подробности пока раскрывать не стал. У Асаевой запланирован концертный тур. Мероприятие в Салавате и Мелеузе уже отменили.

Ранее на улице 800-летия Москвы пьяный водитель за рулем автомобиля Lada выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую 16-летнюю девочку доставили в больницу, но она скончалась.

