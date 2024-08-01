Контрабанда небесная: дрон снабжал кузбасскую колонию мобильниками
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В Кемеровской области сотрудники исправительной колонии № 41 задержали 25-летнего мужчину, который попытался передать запрещенные предметы в учреждение. Он хотел переправить заключенным мобильники и наушники, используя квадрокоптер, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.
В ночное время молодой человек предпринял попытку переправки в колонию четырех телефонов, стольких же пар наушников и зарядного устройства. Работники колонии задержали мужчину с поличным, отметили в ведомстве.
«По факту попытки доставки запрещенных предметов на территорию режимного учреждения в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении», — сообщила пресс-служба ГУФСИН.
После попытки доставить «запрещенку» в кузбасскую колонию проводится проверка.