«Конфликта не было, там из-за другого». Подробности об атаке студента Гнесинки

Студент Российской академии музыки имени Гнесиных (Гнесинки) пришел на экзамен с пневматическим пистолетом и ножом, после чего распылил перцовый спрей в аудитории. Молодой человек стал угрожать проректору, но, как утверждают в учреждении, между ними не было конфликта — инцидент произошел «немножко из-за другого», сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Представители академии заявили, что в результате инцидента не пострадал никто, кроме людей, которые находились в кабинете в момент распыления газа. Как утверждают в вузе, на ситуацию удалось быстро отреагировать, потому что обо всем «были предупреждены наши службы безопасности».

«Наша психологическая служба взяла его (студента — ред.) на контроль — не потому, что он что-то там делал, но из-за странного поведения», — заявили в Гнесинке.

Вместе с тем в вузе не стали отвечать, в чем именно заключалась «странность» в поведении учащегося. Академия также отрицает, что молодой человек поссорился с проректором, в кабинет которого он пришел с пневматикой, ножом и «перцовкой».

«Нет, конфликта не было с проектором точно, там немножко из-за другого, но я об этом сказать не могу, так как это служебная информация», — заявил представитель.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел еще 19 июня. Молодого человека удалось задержать силами Росгвардии.