Конфликт воров и сидящего за убийство семерых экс-депутата урегулирован на Урале

УФСИН по Курганской области и сотрудники местной колонии № 2 погасили конфликт между местными ворами и членом Братской ОПГ, бывшим депутатом гордумы Братска Вадимом Моляковым по прозвищу Моляк. Авторитеты грозились расправиться с Моляком, который дискредитировал «воровскую» идею. Из-за этого администрация колонии решила перевести экс-парламентария в другой регион, сообщает URA.RU со ссылкой на источники и судебные материалы.

Молякова, осужденного за серию убийств и создание ОПГ в Иркутской области, перевели в колонию в Красноярском крае. Осужденный был недоволен «переездом» и даже пытался оспорить это решение в суде, но инстанция сочла действия курганского УФСИН законными.

«Причиной [перевода] стал конфликт с местными ворами, которые грозили расправиться с дерзким сокамерником. Чтобы избежать кровавых стычек, пришлось перевести члена иркутской ОПГ в другую колонию», — заявили источники уральского издания.

По данным журналистов, Моляк поссорился с местными «ворами в законе» и отрицательно отзывался о криминальных авторитетах, дискредитировал «воровскую» идею и криминальную субкультуру. После этого «блатные» предупредили экс-депутата из Братска, что он может поплатиться за свои слова. Молякова это не испугало, и он стал усиливать конфликт с другими осужденными.

Весной 2023 года о разногласиях между Моляком и «ворами в законе» узнало руководство колонии. Администрация стала работать над проблемой и решила перевести члена Братской ОПГ в другое пенитенциарное учреждение, чтобы избежать потенциальной расправы над ним.

В 2022 году Вадима Молякова осудили на 25 лет заключения по делу об убийстве семи человек. Вместе с ним виновными также признали еще двоих членов Братской ОПГ. В январе 2021 года присяжные оправдывали их по этому делу, но приговор тогда не вступил в силу и был оспорен гособвинителем. Через год их признали виновными.

По версии следствия, с 2000 года Моляк, который в 2004–2008 годах был депутатом гордумы Братска, вместе с соратниками убивал криминальных авторитетов в Тайшетском районе Иркутской области. Тогда члены Братской ОПГ активно участвовали в переделе сфер криминального влияния в Тайшете. В 2002 году они также ворвались в квартиру к пятерым членам противоборствующей преступной группы, представившись сотрудниками отряда милиции особого назначения. Моляк и соучастники вывезли похищенных к реке Бирюса, где их убили и расчленили.

В 2011 году Молякова также приговорили к 25 годам лишения свободы по делу об убийстве первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына, совершенном в 1999 году.