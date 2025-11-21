Конфликт в Мытищах: 18-летний армянин вызвал на бой активиста «Русской общины»

Молодой армянин на видео «наехал» на члена «Русской общины» и полицию в Мытищах

В Мытищах сняли на видео диалог между 18-летним выходцем из Армении и членом «Русской общины». На кадры попало, как молодой человек дерзил мужчине и предлагал ему «выскочить», после чего парня увезли в отделение полиции. Видеоролик с уличным конфликтом опубликовал «Многонационал» .

Telegram-канал утверждает, что активисты решили поговорить с компанией молодых людей из-за того, что парни «дебоширили и приставали к подросткам». Однако диалог выстроить не удалось: бритоголовый парень, заявивший, что приехал из Армении, начал дерзить одному из мужчин и звал его подраться.

Молодой человек продолжил вести себя вызывающе, даже когда вокруг небо собрались правоохранители. В итоге парня увезли в отделение полиции, где с ним провели беседу.

«Ты что хочешь, я не пойму? Что, толпой в себя поверили или что, я говорю! <…> Б**, вы что, маски надели и в себя поверили, я не понял?» — кричал 18-летний парень.

В конце видео мужчина, предположительно, член «Русской общины», предложил отправить агрессивного парня в зону специальной военной операции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.