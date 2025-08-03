Кондратьев назвал обстановку в Туапсинском округе сложной из-за погоды

Из-за обрушившегося шторма на Краснодарский край, ситуация в Туапсинском муниципальном округе остается сложной. Спасатели начали эвакуировать в безопасные районы детские туристические группы, которые отдыхали в регионе, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы Кубани, из-за обильных осадков уровень воды в реках сильно поднялся, из-за чего водные артерии вышли из берегов. Стихийными потоками в Лермонтово смыло аварийный мост, а сход селя повлиял на дорожную обстановку на Молдаванском перевале — движение пришлось ограничить.

Кондратьев отметил, что в районе Джубги организовали реверсивное движение. Автомобилистов просят учитывать данную ситуацию.

«Также сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе. Нахожусь на постоянной связи с главой муниципалитета Сергеем Бойко. Главная задача — обеспечить безопасность людей. Сейчас специалисты выясняют, не пострадали ли дома от подтоплений», — рассказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что во время шторма в Краснодарском крае образовался смерч, который разрушил пляжную зону. Соответствующие кадры в Сети опубликовали очевидцы.