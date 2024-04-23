Компания собралась на секс-вечеринку в подвале дома в Москве, а попала в полицию

Бдительный охранник помешал провести секс-вечеринку в подвале одного из домов в центре столицы, все участники сомнительной забавы попали в полицию, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в минувшие выходные в доме на Новинском бульваре. Охранник заметил, как взрослые мужчины и молоденькие девушки открывают дверь в подвал. Он насторожился и вызвал правоохранителей.

Приехав на попытку проникновения в помещение, сотрудники полиции обнаружили неожиданную картину. В подвале находились трое мужчин от 34 до 40 лет и столько же девушек от 20 до 22 лет, а рядом с ними лежал резиновый фаллоимитатор.

Полицейские забрали участников сомнительной вечеринки в ближайший отдел. Все шестеро сказали, что не помнят, зачем им понадобился фаллос.