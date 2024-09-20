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Комбайн провалился в карстовую воронку в Иркутской области

Около деревни Русский Мельхитуй в Нукутском районе Иркутской области комбайн провалился в карстовую воронку, сообщает пресс-служба местного главка СКР.

В результате ЧП погиб 39-летний комбайнер.

По данному факту начато проведении процессуальной проверки по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии. По результатам проведенной проверки следователи примут правовое решение.

СМИ пишут, что глубина этой карстовой воронки составляет 10-12 м.