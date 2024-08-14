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Командир спецназа «АХМАТ» Алаудинов: ВСУ не выполнили задачу в Курской области

Командир спецназа «АХМАТ», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не выполнили задачу в Курской области, сообщает РИА Новости.