Командир спецназа «АХМАТ» Алаудинов: ВСУ не выполнили задачу в Курской области
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Командир спецназа «АХМАТ», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины не выполнили задачу в Курской области, сообщает РИА Новости.
По словам Алаудинова, российские войска уже уничтожили большую часть техники ВСУ.
Накануне он заявил, что российская армия «хорошими темпами» ведет зачистку населенных пунктов Курской области. Украинских боевиков выбивают оттуда и ликвидируют.
Ранее полковник Алексей Кондратьев рассказал, что российские военные не допустили прорыва ВСУ вглубь региона. Противника удалось заблокировать.