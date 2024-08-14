Российские войска заблокировали ВСУ в Курской области

Участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев рассказал, что российские военные не допустили прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области. Противника удалось заблокировать, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, обстановка напряженная, но контролируемая. Он отметил, что ВСУ вклинились вглубь территории на 12 км и на ширину до 40 км. Сплошной линии фронта нет.

Кондратьев добавил, что ВСУ пытаются прорваться на отдельных участках, но вооруженные силы России, пограничники, подразделения ФСБ успешно заблокировали противника.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для оценки ситуации.