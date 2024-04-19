Командир Ту-22М3 катапультировал помощника и двух штурманов перед падением

Командир экипажа Ту-22М3 принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора перед падением самолета в Ставропольском крае, сообщает Mash .

Сам капитан остался в кабине самолета и пытался увести бомбардировщик от жилых домов.

Одного из членов экипажа поисково-спасательная группа обнаружила мертвым. Угрозы для жизни еще двоих летчиков нет, в настоящее время с ними работают краевые медики. В ближайшее время их перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

Предварительной причиной падения Ту-22М3 в Ставропольском крае стала потеря тяги одного из двигателей, после подрыва гидросистемы и пожара.

Ранее в пятницу утром российский военный самолет Ту-22М3 рухнул в поле на территории Красногвардейского округа. Он без боекомплекта возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.