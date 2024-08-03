Командир «Ахмата» рассказал о продвижении российской армии в Волчанске

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Российские военные отбили половину многоэтажек в Волчанске

Российские военные отбили половину многоэтажек в Волчанске и продолжают продвижение, пишет РИА Новости .

«…На данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов.

По его словам, продвижение российской армии в городе продолжается.

18 июля Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области.

Волчанск находится в непосредственной близости от российской границы. Оттуда ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Белгородской области.