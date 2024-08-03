Командир «Ахмата» рассказал о продвижении российской армии в Волчанске
Российские военные отбили половину многоэтажек в Волчанске
Российские военные отбили половину многоэтажек в Волчанске и продолжают продвижение, пишет РИА Новости.
«…На данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России Апти Алаудинов.
По его словам, продвижение российской армии в городе продолжается.
18 июля Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области.
Волчанск находится в непосредственной близости от российской границы. Оттуда ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Белгородской области.