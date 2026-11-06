Кома и некроз мозга: малыш умер от ротавируса, который подхватил в Абхазии

Трехлетний мальчик из Белгорода умер после заражения острой кишечной инфекцией во время отдыха в Абхазии. На фоне заболевания у ребенка развился отек мозга, он впал в кому, а спустя почти две недели после госпитализации в России его сердце остановилось, сообщает Baza .

Первые симптомы инфекции появились еще во время пребывания в Абхазии. Несколько дней у мальчика держалась температура около 38 градусов, после чего семья обратилась за медицинской помощью в больницу Сухума.

По словам родителей, до начала лечения ребенок оставался активным. Однако во время капельницы его состояние резко ухудшилось: кожа пожелтела, начались судороги, после чего он впал в кому. Проведенная МРТ показала отек головного мозга.

После этого абхазские медики стали настаивать на возвращении семьи в Россию. По их версии, врачи понимали, насколько тяжелым было состояние ребенка, и намеренно отправили его на родину, чтобы в случае смерти мальчика избежать вопросов со стороны местных правоохранительных органов. Эти подозрения семьи пока не подтверждены.

В России медики, по словам родителей, сразу оценили состояние ребенка как крайне тяжелое и практически безнадежное. Мальчика доставили в инфекционную больницу Сочи, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение, через 13 дней после госпитализации сердце ребенка остановилось.

Первичная гистологическая экспертиза установила, что причиной смерти стала острая кишечная инфекция, осложнившаяся некрозом головного мозга. При этом обстоятельства, которые привели к развитию отека мозга, еще предстоит выяснить. Следователи намерены установить, что именно спровоцировало столь тяжелое осложнение и могли ли действия медиков повлиять на развитие событий.

В рамках уголовного дела СК планирует допросить врачей больницы в Сухуме. Российские следователи уже направили в Абхазию соответствующий запрос.

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