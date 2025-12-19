Кольцо Наполеона с бриллиантами похитили из музея в Бельгии
Двое неизвестных проникли в музей Последней Ставки Наполеона в Бельгии. Преступники украли несколько предметов из коллекции, в том числе кольцо легендарного французского полководца, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в бельгийской коммуне Женап в ночь с 17 на 18 декабря. Из музейной коллекции исчезло несколько экспонатов.
Пропало золотое кольцо с бриллиантами, которое принадлежало самому Наполеону. Также исчезли серебряные и золотые монеты этой эпохи.
По факту ограбления начали расследование.
