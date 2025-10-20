сегодня в 22:42

Колонна американских военных автомобилей столкнулась с микроавтобусом в Польше

Колонна американских военных автомобилей столкнулась с микроавтобусом на территории Польши. В результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает местная радиостанция RMF24 .

Авария произошла на 137 км трассы А2 в сторону Варшавы. На опубликованных кадрах видно, как военные машины марки Hummer получили значительные повреждения. Один из автомобилей оказался в кювете.

В результате столкновения пострадали трое военнослужащих США и водитель микроавтобуса. При этом точное число военных авто в колоне не уточняется.

Из-за ДТП дорожное движение на трассе было частично перекрыто.

