Колокольцев сообщил о 39 делах против криминальных лидеров

сегодня в 18:09

МВД возбудило дела против лиц, находящихся на высшей ступени преступной иерархии

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году возбуждены уголовные дела против 39 человек, занимающих высшее положение в преступной иерархии, сообщает RT .

Об этом глава МВД рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства, где представил основные итоги работы за год.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии», — сообщил Колокольцев.

Министр также отметил рост раскрываемости киберпреступлений в 2025 году.

Кроме того, по данным МВД, за прошедший год выявлено более 3,5 тыс. фактов хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.