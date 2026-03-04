Колокольцев сообщил о 39 делах против криминальных лидеров
МВД возбудило дела против лиц, находящихся на высшей ступени преступной иерархии
Фото - © Медиасток.рф
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в 2025 году возбуждены уголовные дела против 39 человек, занимающих высшее положение в преступной иерархии, сообщает RT.
Об этом глава МВД рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства, где представил основные итоги работы за год.
«Возбуждены уголовные дела в отношении 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии», — сообщил Колокольцев.
Министр также отметил рост раскрываемости киберпреступлений в 2025 году.
Кроме того, по данным МВД, за прошедший год выявлено более 3,5 тыс. фактов хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.
