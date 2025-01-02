Количество жертв стрельбы в Черногории выросло до десяти

Мужчина застрелил десять человек в черногорском городе Цетинье

Мужчина застрелил десять человек в черногорском городе Цетинье, среди них двое детей, сообщает ТАСС .

Мужчина, открывший стрельбу в кафе черногорского города Цетинье, убил по меньшей мере 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, заявил глава МВД Черногории Данило Шаранович. Его слова приводит агентство.

Власти Черногории обсудят полный запрет на владение оружием после трагедии, заявили в кабмине республики.

Ранее сообщалось о семи погибших при стрельбе. Причиной расправы стал бытовой конфликт между родственниками, сообщали местные СМИ.