В Черногории ищут убийцу семерых человек
Мужчина застрелил несколько человек в черногорском кафе
Мужчина застрелил несколько человек в кафе города Цетине в Черногории, сообщает РИА Новости.
Мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, указано в сообщении со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.
Местные СМИ пишут о семерых погибших, в том числе, двух детей. Журналисты предполагают, что мотивом убийства стала личная ссора между родственниками.
Сам подозреваемый в нападении «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия». Его разыскивает полиция республики.