В Черногории ищут убийцу семерых человек

Мужчина застрелил несколько человек в черногорском кафе

Мужчина застрелил несколько человек в кафе города Цетине в Черногории, сообщает РИА Новости .

Мужчина из огнестрельного оружия убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, указано в сообщении со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.

Местные СМИ пишут о семерых погибших, в том числе, двух детей. Журналисты предполагают, что мотивом убийства стала личная ссора между родственниками.

Сам подозреваемый в нападении «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия». Его разыскивает полиция республики.