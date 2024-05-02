Количество жертв обвала скоростной дороги в Китае достигло 36

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Число погибших в результате обрушения части высокоскоростной магистрали в китайской провинции Гуандун увеличилось до 36 человек, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Ранее стало известно о 24 жертвах и 30 пострадавших.

Инцидент случился ночью 1 мая в городе Мэйчжоу. В результате обвала образовалась большая яма, в которую упало 18 автомобилей. Некоторые из них загорелись.

Всего повреждено порядка 18 метров дороги. Площадь обрушения составила порядка 184 «квадратов». Власти полагают, что причиной стали мощные ливни, обрушившиеся на регион на прошлой неделе.