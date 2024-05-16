WSJ: на Украине признали рост силы российской армии

сегодня в 23:17

Вооруженные силы России за два года ведения спецоперации на Украине стали только сильнее, рассказали газете The Wall Street Journal военные из ВСУ, пишет ТАСС .

«У России сильная армия. И за два года она только укрепилась», — заявил сержант 57-й мехбригады ВСУ Андрей Щербина.

Также военнослужащий недоумевает, каким образом Украина собирается и дальше противостоять оборонному комплексу РФ.

Также WSJ указали, что ситуацию на поле боя серьезно изменили планирующие авиабомбы, которые начала применять российская сторона.