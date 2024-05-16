WSJ: на Украине признали рост силы российской армии
Вооруженные силы России за два года ведения спецоперации на Украине стали только сильнее, рассказали газете The Wall Street Journal военные из ВСУ, пишет ТАСС.
«У России сильная армия. И за два года она только укрепилась», — заявил сержант 57-й мехбригады ВСУ Андрей Щербина.
Также военнослужащий недоумевает, каким образом Украина собирается и дальше противостоять оборонному комплексу РФ.
Также WSJ указали, что ситуацию на поле боя серьезно изменили планирующие авиабомбы, которые начала применять российская сторона.