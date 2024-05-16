РИА Новости: полиция Москвы отпустила сбежавшую из дома чеченскую девушку

Московские правоохранители отпустили Лию Заурбекову из Чечни, которая находилась в отделе полиции в Нагатино-Садовники, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее девушка рассказывала правозащитникам из кризисной группы «Марем», что она почти ежедневно подвергалась физическому и психологическому насилию дома. За помощью в полицию она пришла сама, после того, как сбежала из дома.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что Заурбекову пришли поддержать другие подростки.

«Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли ее передавать родственникам», — рассказала одна из девушек, пришедших к зданию полиции.

В отдел, по словам источников, приехала семья из Чечни, чтобы забрать сбежавшую родственницу, однако девушка просила не выдавать ее.