Количество погибших при атаке на начальную школу в Иране возросло до 148

Число погибших учениц начальной школы «Шаджаре Тайебе» в результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана возросло до 148 человек, сообщает издание Tasnim .

Согласно данным городского прокурора, ранения при ударах получили 95 человек.

28 февраля израильские военные нанесли удар по школе в Минабе. Изначально официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о 160 погибших школьницах в результате атаки.

28 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

