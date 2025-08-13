Количество отравившихся контрафактной чачей в Адлере выросло до 15 человек

До 15 человек увеличилось количество пострадавших от самодельной чачи в Адлере. В больницу попали еще 3 туриста из Уфы. Среди них была женщина, она скончалась, сообщает Mash .

По предварительным данным, некачественным алкоголем 60-летнего уфимца угостила попутчица в поезде. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Другой пострадавший — 30-летний путешественник. Его перевели в отделение токсикологии.

На прошлой неделе в больницу также была доставлена 36-летняя женщина, пожаловавшаяся на резкую потерю зрения. Врачи не смогли ее спасти.

Всего на данный момент в результате отравления чачей, приготовленной в Адлере, погибли 13 человек. Это жительница Уфы, семья из трех человек из Подмосковья, двое жителей Челябинска, два человека из Комсомольска-на-Амуре, один турист из Пскова, три туриста из ДНР и мужчина, отдыхавший в «Бархатных сезонах».

Ранее в Сириусе полностью закрыли рынок «Казачий», где незаконно продавали чачу. Неделей ранее власти закрыли конкретную торговую точку, где продавался паленый алкоголь.

Между тем очередную партию некачественного спиртного изъяли в поселке Кабардинка — 285 л. Ее изготовила 26-летняя девушка, при этом у нее не было документов и разрешения на торговлю.