Кого-то убили: окровавленное тело женщины нашли в центре Волгограда

Прохожие наткнулись на окровавленный труп женщины в Волгограде утром в четверг. Они предположили, что ее могли убить, сообщает V1.RU .

Тело было найдено на улице Пражской у дома № 15. Рядом виднелась лужа крови. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По словам очевидцев, труп сначала накрыли тканью, а затем увезли в черном пакете.

Соседи предположили, что женщина могла быть убита. Есть версия, что она выпала из окна. Перед смертью женщины жильцы дома услышали крик.

Как рассказали соседи, погибшая — тяжелобольная 90-летняя женщина. Она жила одна, иногда к ней приезжал сын. На опознание тела пригласили его жену.

Правоохранители проводят проверку по данному делу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

