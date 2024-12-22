Клычков рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА ВСУ на Орловскую область

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Клычков: пострадавших и значительных повреждений из-за 20 БПЛА ВСУ под Орлом нет

Ночью российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских беспилотников в Орловской области. Боевики ВСУ пытались попасть в объекты топливо-энергетической инфраструктуры, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Пожар удалось быстро локализовать. К 08:51 он был потушен.

Никто не пострадал. Значительных повреждений удалось избежать.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили по России дронами. 42 из них уничтожили.