Украинские войска попытались атаковать Россию 42 беспилотниками
Минобороны: российские войска сбили 42 украинских дрона над РФ за ночь
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Украинские боевики вновь попытались нанести удар беспилотниками по территории России. Атаку противника отбили средства ПВО ВС РФ, сообщает Минобороны.
Всего за ночь российские солдаты вывели из строя 42 дрона противника. 20 беспилотников уничтожили под Орлом.
Восемь дронов ликвидировали в Ростовской и Брянской, пять в Курской областях. Один беспилотник вывели из строя в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ сбили пять украинских дронов над Брянской областью.