Украинские войска попытались атаковать Россию 42 беспилотниками

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Минобороны: российские войска сбили 42 украинских дрона над РФ за ночь

Всего за ночь российские солдаты вывели из строя 42 дрона противника. 20 беспилотников уничтожили под Орлом.

Восемь дронов ликвидировали в Ростовской и Брянской, пять в Курской областях. Один беспилотник вывели из строя в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ сбили пять украинских дронов над Брянской областью.